La confetteria Mucci e il museo diventano ‘Negozio storico patrimonio di Puglia’

ANDRIA - A fine aprile il Museo e Confetteria Mucci srl, fondata nel 1984 da Nicola Mucci nel centro storico di Andria in via Museo del Confetto 12 (attuale sede delle attività), hanno ricevuto il riconoscimento di “Negozio storico patrimonio di Puglia”.Centotrent’anni fa Nicola Mucci avviò la prima fabbrica nel centro storico della città federiciana, dove è attualmente ubicato il Museo “Giovanni Mucci”. Da allora cominciò a produrre cioccolato, caramelle e confetti utilizzando, per questi ultimi, le prelibate mandorle pugliesi. Nel 1920 l’invenzione del nuovo confetto “Mandorla Imperial” e una decina d’anni dopo hanno creato i famosi “Tenerelli Mucci”, divenuto un marchio registrato e lavorati ancora oggi con le mandorle di Toritto (BA) e le “nocciole Piemonte Igp". Nel 1945 il figlio Giovanni ereditò la fabbrica e da qui sviluppò l’attuale brand Mucci Giovanni. Gli attuali eredi hanno inaugurato nel 1987 il moderno stabilimento a Trani dove ancora oggi si producono confetti e dragées.“Per noi è una gioia e un onore aver ricevuto questo riconoscimento – ha affermato Cristian Mucci, marketing manager della Mucci Giovanni 1894 -. È la ciliegina sulla torta che ci dà la possibilità di dimostrare che abbiamo tanti anni alle spalle e che facciamo parte della storia locale pugliese”. Il riconoscimento è giunto a seguito dell’invio della documentazione attestante l’attività negli anni e la storicità dell’azienda. Così nel dossier, che la Muccia ha iniziato a creare a partire dal luglio 2023, sono stati inseriti, tra gli altri, il medagliere con tutte le onorificenze ricevute dal fondatore Nicola Mucci e suo figlio Giovanni nei primi del ‘900, una proposta di vendita a una confetteria di Buenos Aires datata 31 maggio 1971; l’attestato di partecipazione all’Acai di Barletta del 1988, la 15^ mostra interregionale della piccola industria artigiano; il decreto ministeriale a cui è stato sottoposto il museo, ottenuto nel 2011.“Raccogliere questi documenti è stato un piacevole viaggio nel tempo – ha spiegato Cristian Mucci – che attesta quanto l’azienda abbia delle basi solide e sia ben radicata in Puglia. Elemento importante di questo legame è inoltre l’utilizzo di materie prime del territorio, in primis la mandorla di Toritto (BA), presente nei nostri prodotti di punta: i Tenerelli Mucci”.Adesso, dopo la pubblicazione del bollettino della Regione Puglia del 18 aprile e la comunicazione ufficiale di Confartigianato Puglia, avvenuta il 23 aprile, che concedono l’utilizzo del logo “Negozio storico patrimonio di Puglia”, si attende la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti.Mucci Giovanni srl – via Andria km 1,290 - Trani (BT): www.muccigiovanni.it - www.museodelconfetto.it