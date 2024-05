Torna il Salone di 'Vini di Vignaioli': ancora a Bari la terza edizione Sud

BARI - Il rinomato salone "Vini di Vignaioli" si appresta a fare ritorno a Bari per la terza edizione consecutiva, confermando il successo delle precedenti edizioni del 2022 e del 2023. L'evento, che ha portato per la prima volta la ventennale rassegna nel Mezzogiorno d'Italia, si terrà al Teatro Kismet il 12 e 13 maggio prossimi.I dettagli di questa attesa manifestazione saranno presentati durante una conferenza stampa/degustazione che si terrà sabato 4 maggio alle ore 11:30 presso i locali della Vineria Est, situati in via G. Toma, 81. All'incontro interverranno l'organizzatore locale dell'evento, Gianmario Tedone, e il direttore del Teatro Kismet, Vincenzo Cipriano.Il Salone di "Vini di Vignaioli" si propone di promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli che rispettano la natura e sono consapevoli sia in vigna che in cantina. Questo approccio, radicato nel rispetto dell'ambiente e nella valorizzazione del territorio, ha reso questa manifestazione un punto di riferimento per gli amanti del buon vino e della produzione vinicola autentica.L'evento del 12 e 13 maggio sarà un'occasione unica per scoprire e degustare una selezione di vini provenienti da diverse regioni italiane, tutti prodotti da vignaioli che con passione e dedizione portano avanti la tradizione vinicola artigianale. Sarà un'esperienza imperdibile per gli appassionati del settore e per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo affascinante e complesso del vino di qualità.L'invito è esteso a tutti gli amanti del buon vino e della cultura enologica: non mancate a questa straordinaria occasione di scoperta e degustazione dei migliori vini di vignaioli apprezzati in tutto il territorio nazionale.