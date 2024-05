La magia di Mario Rosini al Tarentum

TARANTO - La grande musica d'autore torna a Taranto. L'eccezionale talento di Mario Rosini torna a colorare la città dei Due mari in una serata live grazie alla produzione curata da Urban in motion di Ciro Lupo e alla direzione organizzativa di Aldo Salamino. L'appuntamento è in programma venerdì 3 maggio alle ore 21 al Teatro Tarentum di Taranto.Mario Rosini rappresenta una figura unica nel panorama musicale italiano, grazie ad una voce splendida e alla capacità di fondere raffinatezza, testi profondi e toccanti, musica che scalda il cuore: l'artista pugliese (è nato a Gioia del Colle) si appresta a regalare al pubblico un evento da non perdere. L'indiscutibile bravura del celebre cantante, unita alle performance di due maestri tarantini della musica, Alessandro Napolitano e Paolo Romano, promette di trasformare il concerto in un'occasione memorabile. La serata si preannuncia come un viaggio esaltante attraverso le melodie più toccanti provenienti da angoli diversi del mondo, offrendo un'esperienza ricca di emozioni e di connessione unica, come solo il carisma e l'incomparabile voce di Mario Rosini possono offrire. Sul palco, Rosini sarà affiancato da una band di straordinario talento, tra cui spiccano Alessandro Napolitano alla batteria, celebre per la sua tecnica sopraffina e l'energia esplosiva, e Paolo Romano al basso elettrico, il cui stile aggiungerà una nuova dimensione di profondità e ritmo allo spettacolo. L'evento si svolgerà all'Auditorium Tarentum, noto per la sua acustica di prim'ordine e un'atmosfera calda e accogliente, costituendo il luogo ideale per l'esibizione di Mario Rosini e della sua band. Il concerto rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica, che avranno il piacere di immergersi in una serata di puro intrattenimento di alto livello.Rosini, figura di primo piano dello scenario musicale nazionale, nel 2004 è stato secondo classificato al 54° Festival della canzone italiana di Sanremo con la canzone "Sei la vita mia" e terzo classificato nell'ambito del premio della critica "Mia Martini".Artista sempre attivo nella composizione e nell'attività concertistica, è tornato sotto i riflettori del grande pubblico grazie al secono posto nella trasmissione Rai "The voice senior" condotta da Antonella Clerici. Il direttore Salamino e Urban in Motion hanno voluto fortemente l'opportunità di ripresentare la sua musica su un palco teatrale.Sipario alle ore 21. Per informazioni e prevendite sono a disposizione i numeri telefonici 3923096037 e 3917475725 (WhatsApp).