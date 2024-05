Primo maggio: sindacati a Monfalcone, politici a Portella della Ginestra

In occasione della Festa dei Lavoratori, i sindacati si sono riuniti a Monfalcone (Gorizia), dove hanno preso la parola Pierluigi Bombardieri della Uil, Luigi Sbarra della Cisl e il leader della Cgil Maurizio Landini.Intanto, Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono ritrovati a Portella della Ginestra, partecipando al corteo annuale che commemora la strage di braccianti e contadini dell'1 maggio 1947.Il Presidente della Repubblica ha espresso un monito importante, sottolineando che una separazione delle strade tra territori del Nord e del Meridione potrebbe causare gravi danni ad entrambi. Ha evidenziato l'importanza di rilanciare il Mezzogiorno per garantire uno sviluppo equilibrato e di qualità per l'intero Paese."In occasione del 1 maggio, Festa dei lavoratori, desidero esprimere la mia soddisfazione per i dati relativi alla crescente occupazione, ma anche e soprattutto la mia affettuosa vicinanza ai familiari delle tante, troppe vittime sul lavoro. La sicurezza è un tema di cruciale importanza, per il quale tutti dobbiamo sentire la necessità di fare il massimo affinché venga sempre garantita l'opportuna prevenzione. Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie: le morti sul lavoro sono inaccettabili", scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.La giornata di celebrazioni culminerà stasera al Circo Massimo con il Concertone, che sarà condotto da Noemi ed Ermal Meta.Nel frattempo, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure dedicate ai lavoratori, che prevede l'arrivo di bonus da 100 euro per i lavoratori a basso reddito e incentivi per l'assunzione di giovani e donne, con particolare attenzione alle regioni del Sud Italia.