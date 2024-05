Operazione interforze a Lecce: sequestrate droga e armi presso il campo ROM 'Panareo'

LECCE - Nelle prime ore della mattinata del 30 aprile 2024, si è svolta un'operazione interforze di alto impatto presso il campo ROM "Panareo", situato lungo la SS 7 Ter a Lecce, dove risiedono numerosi nuclei familiari di prevalente origine slava.L'attività, pianificata dal Tavolo Tecnico del Questore, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché reparti speciali, Vigili del Fuoco, operatori della Polizia Locale e dei servizi sociali del Comune di Lecce.L'operazione ha portato alla luce situazioni di illegalità diffusa, inclusa la coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, l'abusivismo commerciale ed edilizio, nonché il riciclaggio di autovetture oggetto di furto.Durante l'attività operativa, sono state sottoposte a controllo 30 autovetture, due delle quali sottoposte a fermo e una a confisca, e identificate 35 persone, due delle quali già sottoposte a misure restrittive.È stato rinvenuto e sequestrato un arsenale comprendente una pistola modello Beretta 92s, munita di caricatore rifornito. Inoltre, sono stati sequestrati 3,042 Kg di marijuana, 901,75 gr. di hashish e 8,74 gr. di cocaina.Sono state scoperte e sequestrate circa 500 piante di marijuana, piantumate all'interno di sacchi di terriccio.In un episodio separato, un minorenne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida con velocità non commisurata e non fermata all'alt, dopo un inseguimento da parte delle forze dell'ordine.Personale della Polizia Locale e dell'Ufficio tecnico del Comune di Lecce ha individuato 4 fabbricati privi del legittimo titolo abitativo e 6 manufatti in muratura e lamiera totalmente abusivi. I 5 occupanti dei manufatti abusivi verranno deferiti all'A.G.Inoltre, la Polizia Stradale ha individuato e sequestrato due strutture in lamiera di circa 25 mq, prive di autorizzazione, adibite all'esercizio abusivo dell'attività di riparazione di veicoli, rinvenendo anche 4 ciclomotori in riparazione, anch'essi sequestrati.La presenza di cumuli di rifiuti abbandonati sia all'interno che all'esterno del campo è stata rilevata e si è provveduto a richiedere l'intervento dei competenti uffici comunali per la loro rimozione.