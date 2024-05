L'archiettetura internazionale torna nella Bat

Torna l’architettura internazionale ad animare gli incontro formativi dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT: questo pomeriggio, a partire dalle 16,30, ci sarà una lectio magistralis dell’arch. Francesca Singer, partner di SANAA, studio di architettura e design con sede a Tokyo e fondato da Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa nel 1995. L’evento nella splendida cornice di Palazzo Covelli in via Ognissanti 123 a Trani sede dell’Ordine degli Architetti BAT.





Durante la Lectio, l’Arch. Singer illustrerà diversi lavori dello studio tra cui alcune recenti realizzazioni. Sarà proposto anche lo spirito e le idee con cui nascono i progetti internazionali. Lo studio SANAA spazia dalla progettazione residenziale a grandi edifici complessi e piani urbanistici oltre che al design di prodotti ed arredi. Tra le opere più importanti realizzata ci sono il 21st Century Museum of Contemporary Art a Kanazawa in Giappone, il New Museum negli Stati Uniti o il Rolex Learning Center EPFL in Svizzera ma anche il New Urban Campus dell'Università Bocconi a Milano.





Ieri nel frattempo a Bisceglie si è parlato di progettazione acustica di interni grazie al partner dell’Ordine degli Architetti Gravina Parquet.