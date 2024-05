L'Happy Casa Brindisi sconfitto a Brescia nella conclusione del Campionato di Basket Serie A/1

- Nella trentesima e ultima giornata del Campionato di Basket Serie A/1, l'Happy Casa Brindisi ha subito una sconfitta 94-75 sul campo del Brescia. Nonostante gli sforzi della squadra pugliese, i padroni di casa hanno dominato il match dall'inizio alla fine, dimostrando una superiorità indiscutibile sul parquet.Fin dal primo quarto, i lombardi hanno mostrato la loro determinazione, portandosi in vantaggio 7-2 grazie alle giocate di Bilan. Nonostante una reazione da parte dell'Happy Casa Brindisi, con il contributo di Cobbins, il Brescia ha mantenuto il controllo del gioco chiudendo il primo quarto sul punteggio di 22-20.Nel secondo quarto, Cournooh e Della Valle hanno continuato a mettere a segno punti cruciali per il Brescia, consentendo alla squadra di Alessandro Magro di allungare il vantaggio a 47-39 all'intervallo.Anche nel terzo quarto, nonostante i tentativi di recupero dell'Happy Casa Brindisi, i bresciani hanno mantenuto la loro superiorità sul campo, con Burnell e Akele che hanno contribuito a portare il punteggio sul 69-60.Nel quarto quarto, il Brescia ha continuato a dominare, con Gabriel e Massinburg che hanno siglato punti determinanti, portando il punteggio finale a 94-75 a favore dei padroni di casa.Tra i migliori marcatori dell'Happy Casa Brindisi si sono distinti Morris con 16 punti e Bayehe con 12, mentre nel Brescia Della Valle ha fatto registrare 18 punti e Akele 16.Con questa sconfitta, l'Happy Casa Brindisi conclude il campionato all'ultimo posto in classifica, a pari merito con il Pesaro, entrambe le squadre con 20 punti. D'altra parte, il Brescia si piazza al terzo posto con 42 punti e si prepara per i Play Off Scudetto contro il Pistoia.Per l'Happy Casa Brindisi, sarà ora necessario lavorare duramente per allestire una squadra competitiva e ritornare presto ai vertici della Serie A/1.