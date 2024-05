Lotto: a Bari centrata una super vincita da 140.000 euro con un terno secco sulla ruota pugliese

ROMA - La Dea bendata ha fatto tappa in Puglia nelle estrazioni del Lotto e 10eLotto del weekend con numerose e ricche vincite.La più alta è stata realizzata a Bari per effetto di un terno sulla ruota pugliese (con i numeri: 2-21-81) da 140.000 euro. A Bitonto centrato un terno sulla ruota Nazionale da 14.000 euro, a fronte di una spesa complessiva di 5 euro. Infine, un altro terno è stato registrato a Ruvo di Puglia dove ha regalato una vincita da 9.750 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.Al 10eLotto sono stati vinti 15.000 euro a Presicce Acquarica, in provincia di Lecce, per effetto di un '7', a fronte di una giocata da 4 euro. Ad Andria centrata una vincita da 5mila euro. ac/AGIMEG