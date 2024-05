Sunplugged: alla scoperta dei nuovi rituali solari sostenibili

POLIGNANO A MARE - Il progetto Sunplugged, finanziato dall'Unione Europea nel contesto del programma Creative Europe, sta esplorando e condividendo a livello europeo nuovi rituali legati al sole, focalizzandosi sull'aspetto della sostenibilità. L'obiettivo è quello di aiutare le persone a riscoprire le relazioni tra la luce solare e il patrimonio culturale, includendo design, opere d'arte site specific e performance, attraverso la creazione di un nuovo format di festival transnazionale dedicato alla cultura solare.Dopo aver condotto residenze artistiche a Faro, in Portogallo, con l'Associazione ArQuente, e a Ystad, in Svezia, con Transversal Project, Basso Profilo avvia le sue residenze artistiche con gli artisti Kah Bee Chow, Tó Quintas e la compagnia Teatringestazione, a Bari e Polignano a Mare (BA). In queste località, sono stati lanciati tre workshop gratuiti rivolti a un pubblico di tutte le età.Il progetto, finanziato dal Programma Creative Europe, CREA-CULT-2023-COOP, è gestito da tre partner attuatori: Basso Profilo APS per l'Italia, Associazione ArQuente per il Portogallo e Transversal Project per la Svezia. È supportato dal Municipio di Faro, dal Consiglio delle Arti Svedesi, dal Comitato per gli Affari Culturali della Regione di Skåne, dall'Università ESEC di Algarve, dal Comune di Ystad, dal Museo d'Arte di Ystad, dalla Fondazione Museo Pino - Pascali di Polignano a Mare (BA), dallo Spazio Murat (Bari), da LoStabile (Bari) e dalla Regione Puglia.Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del progetto all'indirizzo www.sun-plugged.eu