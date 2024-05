Luciano Darderi avanza al secondo turno del torneo ATP 250 di Lione

- Luciano Darderi ha superato il primo turno del torneo ATP 250 di Lione con una vittoria in due set, 7-5 7-6, contro il giapponese Taro Daniel. Con questa vittoria, Darderi si qualifica per il secondo turno ed è ora il numero 47 al mondo nella classifica ATP. Questa vittoria segna la ventiquattresima su trentasei partite giocate nel 2024 per l'italiano.In un'altra partita, Lorenzo Sonego è stato eliminato dal francese Giovanni Mpetshi Perricard con un punteggio di 6-3 6-4. Con questa sconfitta, Sonego è attualmente il numero 50 nella classifica ATP.Altri risultati del torneo includono la vittoria del francese Hugo Gaston, che ha prevalso 7-6 7-6 sul colombiano Daniel Elahi Galan. Il giapponese Yoshihito Nishioka ha dominato il tedesco Sebastian Fanselow con un netto 6-0 6-1. Il russo Pavel Kotov ha battuto il francese Alexandre Muller 7-6 6-1, mentre il brasiliano Thiago Seyboth Wild ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez 6-4 6-1. Infine, l'americano Frances Tiafoe ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar con un punteggio di 7-6 6-4.