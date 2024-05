Comunali Bari, Vito Leccese: 'Riconnettere e valorizzare il territorio'

BARI - "Riconnettere e valorizzare. Questo è il nostro obiettivo." Con queste parole, Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, ha inaugurato il suo post su Facebook dopo una visita al mercato di Palese.Leccese ha sottolineato l'importanza di questo territorio, dove negli ultimi anni sono stati compiuti significativi progressi per migliorare l'infrastruttura locale. "Abbiamo lavorato perché nel prossimo futuro vengano definitivamente eliminati i passaggi a livello e il fascio dei binari," ha spiegato.Per raggiungere questo obiettivo, Leccese ha indicato la necessità di potenziare il trasporto pubblico, rivedere la viabilità e individuare nuove aree per i parcheggi pertinenziali. "Dobbiamo riformare i Municipi affinché diventino vere istituzioni di prossimità, adeguate a fornire risposte concrete ai loro territori," ha aggiunto, evidenziando l'importanza di istituzioni locali più efficienti e vicine ai cittadini.Leccese ha ringraziato i cittadini, i consiglieri uscenti e i candidati che quotidianamente sono presenti nelle strade e nei quartieri per ascoltare le comunità locali. "Grazie ai cittadini, ai consiglieri uscenti e ai candidati che ogni giorno sono per strada, nei loro quartieri, per ascoltare le loro comunità," ha scritto, concludendo il post con un energico hashtag: #Andiamo.