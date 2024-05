Fabrizio Moro torna con il nuovo singolo “Maledetta Estate”, un brano dal sound, a tratti malinconico e nostalgico, che contribuisce a creare un vero e proprio limbo spazio-temporale che trasporta l’ascoltatore in uno stato di libertà e spensieratezza. Riflessioni, consapevolezze e tempistiche condite dalla salsedine dei ricordi. Una stagione, l’estate, che ci ricorda quanto i ricordi belli restano impressi nella nostra memoria per tanto tempo, forse tutta la vita. “Soltanto un attimo, ma solo un attimo”.

“Maledetta Estate" è una canzone che non insegue nessuna moda musicale. Uno di quei brani che ci traghetta verso l'estate e che al suo interno conserva i colori e i sapori delle canzoni senza tempo. E' la chiave della mia visione di questo periodo così spensierato e travolgente per tutti. Uno sguardo distaccato, il mio, che mi porta però a tenere stretti con me i ricordi preziosi di una stagione magica. Questa canzone parla di distanze e di quanto un brano, a volte, possa diventare un vero collante tra due persone che si sono appena conosciute. Basta soltanto un attimo per innamorarsi, sorridere, gettare le armi, tuffarsi. L’estate passa in un attimo, è vero, ma i ricordi no. In fondo, Cosa ci resta da scegliere, davvero?" – racconta Fabrizio Moro.

Sabato 25 maggio Fabrizio Moro si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma con il primo concerto-evento, uno straordinario live, che darà il via, quest’estate nelle città italiane a “UNA VITA INTERA - TOUR 2024”.