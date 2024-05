Monopoli, Teatro Radar: 'Il mercante di Venezia' chiude la Stagione teatrale Bagliori

MONOPOLI - Una delle più conosciute opere di William Shakespeare che si fa racconto a più voci nell’elaborazione drammaturgica di Stefania Marrone per Bottega degli apocrifi. La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar di Monopoli si chiude sabato 4 maggio alle ore 21 con Il mercante di Venezia. Il teatro dopo la peste.Cosimo Severo dirige Salvatore Marci in una storia d’amore e debiti per attore e musici. Un racconto che si dispiega tra parole e note, grazie alle percussioni di Andrea Stuppiello, il violino di Fabio Trimigno, la voce e l’ukulele di Giovanni Salvemini.“Corre voce che la compagnia abbia avuto pressioni, che a Shakespeare sia stato chiesto di scrivere un’opera antisemita, per sostenere la campagna contro gli ebrei che all’epoca stava dilagando a Londra; il risultato è un’opera che mette a confronto due mondi diversi tra loro, dimostrando che sono uno lo specchio dell’altro, che l’odio non ha bisogno di una buona ragione e che, nel migliore dei casi, genera mostri”.Lo spettacolo chiude la stagione teatrale curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari per lo storico contenitore culturale di Monopoli, con 11 appuntamenti serali e sei per le famiglie con grandi interpreti e registi come Nino Frassica, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Emma Dante e Mariangela Gualtieri.La Stagione Bagliori del Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.I biglietti hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it