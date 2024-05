Muore operaio dello zuccherificio SRB di Brindisi, la solidarietà della UILA: fermiamo questa strage infinita

BRINDISI - Questa notte si è verificato un infortunio mortale presso lo zuccherificio SRB di Brindisi, segnando un'altra dolorosa perdita sul fronte lavorativo. La vittima, dipendente di una ditta esterna, è diventata l'ennesima vittima del lavoro.La UILA ha prontamente risposto a questa tragica situazione. Gabriele De Gasperis, Segretario Nazionale UILA, ha espresso il cordoglio e la solidarietà ai familiari della vittima. Ha sottolineato anche l'importanza di richiedere un maggiore rispetto per la vita delle persone e ha esortato le istituzioni e la politica ad agire con urgenza per affrontare la delicata questione degli appalti.Pietro Buongiorno, Segretario Generale della UILA Puglia, ha enfatizzato l'importanza di rafforzare la prevenzione e la formazione, aumentare le ispezioni e il numero degli ispettori del lavoro e diffondere una cultura della prevenzione più incisiva.Anche Luigi Vizzino, Segretario Territoriale della UILA di Brindisi, ha espresso profonda tristezza per questo dramma, definendolo l'ennesima tragedia in un territorio già provato dalla scarsità di occupazione. Ha evidenziato l'importanza dei temi della sicurezza sul lavoro e ha chiesto verità e giustizia per la vittima e la sua famiglia.Questa ennesima perdita mette in evidenza l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e per porre fine a questa continua strage di vite umane.