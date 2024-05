Inaugurato il Primo Corso di Giudice di Gara Internazionale di Pizza

MODUGNO - Un nuovo traguardo nel mondo della pizza è stato raggiunto con l'inaugurazione del primo Corso di Giudice Internazionale di Gara di Pizze, un'iniziativa unica promossa dalla Guida Stellata Peperoncino Rosso. Il corso si è svolto presso le aule formative di Cippone & Di Bitetto Srl a Modugno, in Puglia, e ha visto la partecipazione di esperti del settore, guidati dai docenti Domenico di Noia, Presidente della Guida, e il Dott. Enrico Bianchini, Tecnico Organizzativo dei Campionati.Questo corso pionieristico è stato progettato per elevare gli standard nel mondo delle competizioni di pizza, conferendo riconoscimento e credibilità a una pratica culinaria tanto amata quanto complessa. Il Giudice di Gara Internazionale di Pizza avrà il compito di valutare in modo impeccabile e professionale le creazioni dei partecipanti alle competizioni, garantendo il rispetto delle norme di condotta e una preparazione tecnico-professionale adeguata.La Guida Stellata Peperoncino Rosso si impegna a fornire un sostegno continuo e una formazione professionale ai nuovi Giudici di Gara, garantendo che siano dotati degli strumenti necessari per svolgere il loro ruolo con competenza e dedizione. Questa innovazione riflette l'impegno della Guida nel promuovere l'eccellenza e l'innovazione nel settore della pizza a livello mondiale.Il corso, guidato dal Docente e Presidente Domenico di Noia, insieme al Dott. Enrico Bianchini, mira a perfezionare le competenze degli ispettori oltre la loro esperienza come pizzaioli e istruttori. Durante la formazione sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui l'analisi dettagliata del ruolo della giuria durante le gare, le dinamiche di interazione e le responsabilità assegnate a ciascun membro, nonché la valutazione della presentazione, del gusto e della consistenza.La Guida Peperoncino Rosso, con sede legale a Ischitella (FG), è una Guida Stellata del settore Food & Wine che si occupa di promuovere le eccellenze del territorio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Presidente della Guida Stellata Peperoncino Rosso, Domenico di Noia, al numero +39 3475954438.