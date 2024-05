Oggi incontro nella sede del Comitato elettorale del M5S a Bari: 'Momento di confronto per organizzare l'arrivo del presidente Conte'

BARI - Incontro oggi nella sede del Comitato elettorale del M5S a Bari tra alcuni dei candidati al Comune e ai Municipi e il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale Leonardo Donno, il coordinatore provinciale Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio e il consigliere regionale Cristian Casili.“Un momento di confronto - dichiarano i portavoce pentastellati - in vista dell’ultima settimana di campagna elettorale e per organizzare l’arrivo a Bari del presidente Conte il 3 giugno per due appuntamenti importanti. Il primo alle 18 in Piazza Europa al quartiere San Paolo con il nostro candidato sindaco Michele Laforgia e la candidata presidente al Municipio III Chiara Riccardi, e il secondo alle 20:30 all’AncheCinema per ‘L’Italia che conta’ per parlare dell’importanza di votare il M5S in Europa. Con il presidente ci sanno gli eletti e i candidati, che stanno raccontando nelle piazze e nelle strade le nostre idee per l’Europa e per Bari. L’obiettivo è far capire ai cittadini l’importanza del voto, specie a quel 40% della popolazione che non va più a votare. Dalla nostra parte, quella giusta, abbiamo la forza delle nostre idee e dei nostri valori, quelli che da sempre contraddistinguono il M5S”.