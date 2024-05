Operazione anti-droga a Rutigliano: arrestati due giovani pusher

BARI - Nelle prime ore del 17 maggio, la Squadra Mobile della Questura di Bari ha condotto una complessa operazione anti-droga nel Comune di Rutigliano (Ba), che ha portato all’arresto di due giovani pusher, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di altre tre persone per gli stessi reati. Durante l’operazione sono state sequestrate ingenti somme di denaro e quantitativi di droga, considerati provento dell’attività di spaccio.L'operazione di polizia giudiziaria fa parte di un’ampia azione di contrasto alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti condotta dalla Squadra Mobile nell'hinterland barese. A Rutigliano, gli agenti della sezione Antidroga hanno perquisito sette appartamenti e le relative aree condominiali in un complesso di edilizia popolare. L'attenzione degli investigatori è stata attirata dal continuo andirivieni di giovani noti come assuntori di droga nei pressi dello stabile, che ha portato a ulteriori indagini per scoprire cosa si nascondesse dietro quei movimenti sospetti.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, anche attraverso attività di osservazione e pedinamento, gli arrestati e i denunciati avrebbero gestito una vera e propria centrale di spaccio all'interno delle unità abitative, nascondendo droga e denaro in vari luoghi. Durante l'operazione, uno degli arrestati ha tentato di disfarsi della droga lanciando tre panetti di cocaina, del peso complessivo di circa 3 kg, dalla finestra della propria abitazione al secondo piano. Tuttavia, il tentativo è stato vano, poiché l'edificio era già circondato dalla polizia.Al termine dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente 3,5 kg di cocaina, 2 kg di marijuana e 2 kg di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. È stata inoltre sequestrata la somma di 146.955 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sono stati arrestati due giovani di Rutigliano: un 28enne incensurato e un 20enne con precedenti di polizia legati allo spaccio di droga. Altre tre persone, un 26enne con precedenti per furto, un 33enne con precedenti penali per droga e una donna di 31 anni incensurata, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria.È importante sottolineare che le indagini sono ancora in fase preliminare e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. La procura di Bari proseguirà con gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda e garantire che i responsabili siano sottoposti a giusto processo.