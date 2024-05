Orta Nova: 39enne ferito a coltellate durante una lite

ORTA NOVA - Un uomo di 39 anni si trova ora in gravi condizioni al reparto di rianimazione del Policlinico di Foggia dopo essere stato ferito al petto con una coltellata intervenendo durante una lite ad Orta Nova per difendere un'amica.Secondo le prime informazioni, l'uomo è intervenuto per difendere un'amica durante una lite che è scoppiata tra un uomo di 41 anni e un amico della vittima. Durante il conflitto, il 39enne è stato colpito al petto con una coltellata.Attualmente, l'uomo di 41 anni è stato indagato in relazione all'incidente. I carabinieri stanno conducendo un'indagine per ricostruire esattamente ciò che è accaduto.