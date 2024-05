Ostuni, scarica oltre 25 mile file pedopornografici: indagato 51enne

LECCE - Un 51enne di Ostuni si trova al centro di un'inchiesta condotta dalla procura di Lecce per detenzione di materiale pedopornografico e pornografia virtuale. L'uomo, già condannato in passato per reati simili, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini.La scoperta del materiale illecito è avvenuta grazie alla segnalazione della moglie, che ha trovato immagini sospette all'interno di hard disk e penne USB nascosti in una scatola. Secondo quanto riportato, sono stati rinvenuti oltre 25mila file multimediali, tra foto e video, che ritraggono minori in situazioni compromettenti.Il sospetto si è quindi concentrato sull'uomo, che è stato sottoposto ad indagini approfondite da parte delle autorità competenti. Questo nuovo sviluppo giunge dopo una precedente condanna per reati simili, il che solleva interrogativi sulla condotta passata e presente dell'indagato.Le indagini sono ancora in corso e sarà compito della procura di Lecce valutare le prove raccolte e decidere se procedere con un eventuale processo nei confronti del 51enne. In ogni caso, questo caso suscita grande preoccupazione e richiede un'azione risolutiva da parte delle autorità competenti per proteggere i minori e garantire la giustizia.