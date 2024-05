Palmisano (M5S): 'No ad ogni possibilità di un deposito GNL a Brindisi'

BRINDISI - Durante la prossima legislazione europea, il Movimento Cinque Stelle continuerà a opporsi fermamente ad ogni tentativo di realizzare un deposito GNL a Brindisi. Questa è la ferma posizione espressa da Valentina Palmisano, candidata alle Elezioni europee del Movimento Cinque Stelle, e da Roberto Fusco, capogruppo del M5S in consiglio comunale a Brindisi."Mentre Edison persiste in questa politica ambigua e poco chiara sulle sue intenzioni, noi non ci tireremo indietro. Siamo convinti che il futuro di questa città debba essere diverso da ciò che alcuni vogliono imporre", affermano Palmisano e Fusco.Il Movimento Cinque Stelle sostiene una transizione ecologica che tenga conto veramente del territorio e si oppone fermamente agli investimenti, anche finanziati dal Pnrr, che portino all'incremento dell'utilizzo dei combustibili fossili. Il deposito GNL proposto da Edison a Brindisi è situato in una zona estremamente pericolosa, vicino a centri abitati e ad altre infrastrutture industriali."Pertanto, abbiamo già presentato un'interrogazione alla Commissione europea per revocare l'autorizzazione rilasciata dai ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti il 22 agosto 2022, quando il governo Draghi era in carica durante l'ordinaria amministrazione dopo le dimissioni di fine luglio 2022", spiega Palmisano."Sono determinata a continuare su questa strada per restituire dignità a questo territorio, martoriato da scelte simili che si ripetono da troppo tempo a Brindisi", conclude Palmisano.