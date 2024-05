Quando le stelle caddero nel fiume: il nuovo spettacolo della Compagnia del Sole al Festival Maggio all’Infanzia

MONOPOLI - Il Teatro Mariella di Monopoli sarà il palcoscenico dell'emozionante debutto della nuova produzione teatrale della Compagnia del Sole, "Quando le stelle caddero nel fiume", in occasione del Festival Maggio all’Infanzia. L'evento è organizzato dalla Fondazione SAT Spettacolo, arte e territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico.Lo spettacolo, tratto dall'omonimo testo di Paolo Comentale e con la drammaturgia di Marinella Anaclerio, porta in scena un capitolo spesso dimenticato della storia: il massacro di Debre Libanòs. Ambientato tra il 21 e il 29 maggio del 1937, questo evento tragico vede protagoniste le truppe coloniali italiane guidate dal generale Pietro Maletti, che compirono un'eccidio di cristiani copti in Etiopia, diventando una pagina oscura nella storia italiana.Il regista Alessandro Maggi guida un cast composto da Flavio Albanese, Augusto Masiello e Massimiliano Di Corato, che si immerge in una narrazione che si snoda tra passato e presente, riflettendo sul ruolo della propaganda politica e sulla necessità di difendere la libertà e il rispetto per l'umanità.Maggi spiega: “Questo spettacolo, grazie alla parola evocativa e poetica di Paolo Comentale e alla scrittura drammaturgica di Marinella Anaclerio, porta sul palcoscenico una vicenda che richiama le grandi categorie del Teatro greco, in una notte africana durante la quale un maresciallo marconista è chiamato a rispondere per chiarire il mistero di una missione speciale.”La produzione si propone di far emergere la speranza che dalle tragedie possa nascere un progresso sociale, sottolineando la necessità di condannare ogni forma di crimine di guerra. La Compagnia del Sole, con questa nuova opera, conferma il suo impegno a utilizzare il teatro come strumento per affrontare questioni etiche e sociali di fondamentale importanza.L'opera è arricchita dalla scenografia di Francesco Arrivo, dai costumi di Simona De Castro e dal disegno luci di Cristian Allegrini.Per coloro che desiderano assistere a questo spettacolo imperdibile, i biglietti sono disponibili al prezzo di 3 euro e possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Kismet di Bari, del Teatro Radar di Monopoli, della Cittadella degli Artisti di Molfetta e del Teatro Mariella un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti online tramite il sito web di Vivaticket.Il debutto di "Quando le stelle caddero nel fiume" promette di essere un momento di riflessione e di coinvolgimento emotivo per il pubblico, offrendo una narrazione che va oltre il tempo e lo spazio per toccare le corde più profonde dell'essere umano.