Commemorazione a 46 anni dall'omicidio di Peppino Impastato

BARI - Questa mattina, nel 46º anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato, la città di Catino ha reso omaggio al coraggio e alla determinazione dell'attivista e giornalista siciliano, caduto per mano mafiosa mentre denunciava senza timore il potere della criminalità organizzata.La cerimonia di commemorazione si è svolta nel Giardino Impastato, intitolato alla memoria del giornalista, dove il presidente del Municipio V ha deposto una corona di fiori in segno di rispetto e ricordo.L'evento, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Giovanni Falcone, ha visto la partecipazione del presidente dell'associazione Corrado Berardi, evidenziando l'importanza di non dimenticare il sacrificio di coloro che hanno lottato contro la mafia e per la legalità.