Radio Italia, grande festa a Milano per il mega concerto: la pioggia non ferma il pubblico

MILANO - La musica unisce tutti, anche sotto la pioggia. Una serata di pura adrenalina con gli artisti più amati dal pubblico, quella del mega concerto di Radio Italia, un appuntamento annuale e imperdibile che regala sempre grandi emozioni. Una perfetta organizzazione e un team di professionisti ha fatto che sì che, anche sotto il temporale, lo show doveva continuare.

A dare il via alle danze, Saturino con il suo immancabile basso e a fare gli onori di casa, Mario Volanti con Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta e la partecipazione di Luca Ward.

Tre ore di musica con artisti del calibro di Noemi, la prima a calcare il palco, che con il suo timbro graffiato, ha conquistato il pubblico sulle note di 'Glicine', l'energia del nuovo singolo 'Non ho bisogno di te' e 'Makumba' con Carl Brave.

Poi è stata la volta dell'acclamatissimo cantautore, anche lui romano come Noemi, Calcutta. che ha fatto cantare gli spettatori, sulle note dei suoi successi da 'Non sei tu, 'Destri' al brano sanremese 'Tutto qui'.

La terza esibizione è di Alessandra Amoroso che, grazie alla sua grande emotività, è riuscita a travolgere il pubblico, dal brano sanremese 'Fino a qui' a 'Stupendo fino a qui' e Camera 209'.

Grande attesa anche per il cantante napoletano Geolier che con 'Money, Come vuoi e la sanremese I p’ me, tu p’ te', ha trionfato nei cuori dei tanti accorsi per lui.

Non potevano mancare all'appello i The Kolors, che hanno fatto ballare e cantare il pubblico 'Karma, Un ragazzo una ragazza e la hit estiva Italodisco.

Arriva un'altra artista pugliese ad infiammare il palco di Radio Italia, Emma. La popstar salentina ha cantato sulle note di 'Femme Fatale, 'Mezzo Mondo e il brano sanremese che sta spopolando in radio, Apnea.

E poi Mahmood, appalusi per il giovane talento che ha travolto il pubblico con i suoi brani, da Overdose a Tuta Gold, brano che impazza sui social e nelle classifiche.

La bravura e la bellezza di Annalisa, reduce da un tour di grande successo, ha regalato emozioni e sorrisi sulle note di 'Bellissima', Mon Amour e Sinceramente. Ma che glie' voi di, è perfetta.

Arriva il rock della Gianna Nannini e il minuto di silenzio di Ghali per le vittime in Palestina, un messaggio di forte importanza. Non solo musica ma anche pace e diritti.

Attesa anche per la reduce dell'Eurovision, Angelina Mango, un vulcano di emozioni, un talento che cresce sempre di più. ''Vi ringrazio per il supporto che ho ricevuto''. Dobbiamo esserne fieri di avere artisti in gamba come lei.





Il concerto si conclude con il cantautore Ultimo, che ha cantato in mezzo la folla, i suoi meravigliosi brani, intrisi di amore.





