Roland Garros: vittorie e qualificazioni per gli italiani Zeppieri, Darderi e Cobolli nel primo turno

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo del Roland Garros, Giulio Zeppieri ha trionfato contro il francese Adrian Mannarino con un punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, 6-2, assicurandosi così il passaggio al secondo turno. Luciano Darderi ha prevalso sull'australiano Rinky Hijikata con un risultato di 6-3, 7-6, 6-1. Anche Flavio Cobolli ha avuto successo contro il serbo Hamad Medjedovic, vincendo 6-2, 6-3, 6-7, 6-3 e avanzando al turno successivo.Tra gli altri incontri, il norvegese Casper Ruud ha sconfitto il brasiliano Felipe Meligeni Alves con un netto 6-3, 6-4, 6-3. L'argentino Tomas Martin Etcheverry ha superato il francese Arthur Cazaux per 3-6, 6-2, 6-1, 6-4. L'australiano Alex De Minaur ha eliminato l'americano Alex Michelsen con un imponente 6-1, 6-0, 6-2. L'americano Taylor Fritz ha vinto contro l'argentino Federico Coria con un punteggio di 2-6, 6-1, 6-2, 6-1. Il serbo Novak Djokovic ha superato il francese Pierre-Hugues Herbert con un risultato di 6-4, 7-6, 6-4.Nel torneo femminile, Sara Errani ha vinto contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 6-3, 6-2, qualificandosi per il secondo turno. La cinese Qinwen Zheng ha battuto la francese Alizé Cornet con un punteggio di 6-2, 6-1. La bielorussa Aryna Sabalenka si è imposta sulla russa Erika Andreeva con un 6-1, 6-2. La kazaka Elena Rybakina ha vinto il match contro la belga Greet Minnen con un 6-2, 6-3. Infine, la russa Daria Kasatkina ha superato la polacca Magdalena Frech per 7-5, 6-1.Le prestazioni degli italiani e delle altre stelle del tennis internazionale al Roland Garros promettono un torneo ricco di emozioni e sorprese.