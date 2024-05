Rublev batte Fritz e vola in finale a Madrid

- Nella prima semifinale del torneo Masters 1000 di Madrid, il talentuoso russo Andrej Rublev ha conquistato una vittoria convincente contro l'americano Taylor Fritz con un punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 15 minuti di gioco, guadagnandosi così un posto nella finale del torneo.Per Rublev, questa è la prima volta che raggiunge la finale a Madrid, segnando la sua quinta finale in un torneo Masters 1000 e la venticinquesima della sua carriera. La sua prestazione contro Fritz è stata notevole, dimostrando una volta di più la sua abilità e costanza sul campo.Entrambi i giocatori, Rublev e Fritz, vantano un titolo in un torneo Masters 1000 nel corso delle loro carriere. Fritz ha trionfato a Indian Wells nel 2022, mentre Rublev ha conquistato il titolo a Montecarlo nel 2023.Non è la prima volta che Rublev arriva in finale in un torneo di questa portata: ha disputato la finale anche a Montecarlo nel 2021 e nel 2023, a Cincinnati nel 2021 e a Shanghai nel 2023. La sua esperienza in questi momenti cruciali potrebbe essere un vantaggio nella finale a venire.Nella seconda semifinale, il canadese Felix Auger Aliassime ha ottenuto la sua qualificazione per la finale contro il ceco Jiri Lehecka. Tuttavia, la partita ha visto un'interruzione quando Lehecka si è ritirato nel primo set sul 3-3 a causa di un infortunio alla schiena. Nonostante ciò, Aliassime ha dimostrato un gioco solido e si è guadagnato meritatamente il suo posto nella finale, segnando la sua prima finale in questo torneo fin dalla sua partecipazione al circuito professionistico di tennis.