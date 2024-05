Sequestrata la giostra a San Severo dopo l'incidente: nove ragazzi feriti

SAN SEVERO - È stato sequestrato il Luna Park a San Severo dopo che ieri sera una giostra è precipitata a terra a causa del cedimento di alcuni cavi, causando il ferimento di nove ragazzini presenti al suo interno. La notizia è stata confermata dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che si è recato immediatamente nella zona dell'incidente, avvenuto in occasione della festa patronale in onore della Madonna del Soccorso.Dei nove ragazzi rimasti feriti, i due più gravi sono stati trasportati all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli altri sette, che hanno riportato ferite lievi, sono stati medicati negli ospedali di San Severo e Foggia. Tutti i coinvolti, secondo quanto dichiarato dal sindaco, sono in età adolescenziale o preadolescenziale, ma le loro condizioni sono buone.L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni nei luna park temporanei. Le autorità stanno indagando sulle cause precise dell'accaduto per garantire che simili incidenti possano essere prevenuti in futuro e che la sicurezza dei partecipanti sia sempre garantita.