Sfiducia Consiglio Puglia, M5S: 'Finalmente Forza Italia ha un sussulto da opposizione. Ora speriamo inizino a fare qualcosa di utile per i pugliesi'

BARI - In risposta alla nota del gruppo di Forza Italia sul voto di sfiducia al presidente Conte, i consiglieri del M5S Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari hanno rilasciato una dichiarazione sottolineando l'atteggiamento dell'opposizione."Sentire parlare di coerenza e questione morale da parte di Forza Italia è alquanto ridicolo e grottesco," hanno dichiarato i consiglieri pentastellati. "Il presidente Conte si limita a descrivere la verità dei fatti, che evidentemente a loro fa male. Abbiamo lasciato le poltrone, un gesto che sicuramente non appartiene alla cultura forzista."Il M5S ha votato contro la sfiducia, spiegando le motivazioni e prendendosi le proprie responsabilità. "A differenza di chi, proprio in Forza Italia, ha preferito lasciare l'aula prima del voto, senza giustificare la sua assenza," hanno aggiunto i consiglieri.I consiglieri pentastellati hanno sottolineato anche il ruolo attivo del loro gruppo nel consiglio regionale, evidenziando proposte di legge e iniziative a favore dei cittadini pugliesi. "Ora che Forza Italia sembra avere un sussulto da opposizione, speriamo che mantengano questo entusiasmo e inizino davvero a fare qualcosa di buono per i cittadini," hanno concluso. "Noi continueremo a fare cose utili ai pugliesi, lasciando a loro quello che gli riesce meglio: fare 'ammuina' per dare un senso alla presenza in consiglio regionale."