Sicurezza stradale: potenziati ad Andria i controlli su bici e monopattini dalla Polizia Locale

Normative di Riferimento



Le sanzioni hanno riguardato violazioni dell’Ordinanza Sindacale n.117 del 2021, che vieta il transito di velocipedi a pedalata assistita e a trazione elettrica nelle aree pedonali, dell'art. 182 del Codice della Strada, e della Legge n.160/2019, che stabilisce le disposizioni per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici. È stato ricordato che i monopattini elettrici possono essere guidati solo dopo aver compiuto 14 anni e che è obbligatorio indossare il casco fino ai 18 anni.



Requisiti Tecnici e Comportamentali



I monopattini devono essere dotati di un motore con potenza massima di 500W e non superare i 25 km/h di velocità. La circolazione è permessa su strade urbane con un limite massimo di 50 km/h e su strade extraurbane solo se dotate di pista ciclabile. È vietato l'uso dei monopattini sui marciapiedi, nelle aree riservate ad altri veicoli e nelle zone pedonali. I dispositivi devono avere un segnalatore acustico, luci visive e indicatori luminosi di svolta. Inoltre, durante le ore di oscurità o in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio indossare giubbotti o bretelle retroriflettenti.



Regole per i Ciclisti



I ciclisti e i conducenti di monopattini devono procedere in fila unica o affiancati in numero non superiore a due, mantenendo sempre libero l'uso delle braccia e delle mani. È vietato trasportare altre persone a meno che il veicolo non sia appositamente costruito e attrezzato per questo scopo. In caso di minori di 18 anni, le sanzioni verranno elevate ai genitori o ai tutori legali.



Obiettivo: Sicurezza Urbana e Pubblica Incolumità



L'obiettivo di questi controlli è tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, proteggendo non solo chi guida questi veicoli, ma anche gli altri utenti della strada, in particolare i pedoni. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire un ambiente più sicuro per tutti.



La Polizia Locale ribadisce l'importanza del rispetto delle norme di circolazione per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

ANDRIA - In risposta all'aumento delle infrazioni e ai rischi associati all'uso di biciclette e monopattini elettrici, la Polizia Locale ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza stradale. Gli agenti sono stati impegnati in attività di monitoraggio in centro città e sulle piste ciclabili, elevando sanzioni per comportamenti pericolosi che mettono a rischio sia i conducenti di questi veicoli sia gli altri utenti della strada.Le pattuglie hanno concentrato i loro sforzi su infrazioni quali la circolazione contromano, il trasporto di persone a bordo del mezzo, la circolazione sui marciapiedi e l'assenza del casco protettivo per i minori. Negli ultimi due mesi, sono stati emessi complessivamente 361 verbali: 191 sanzioni sono state destinate ai conducenti di monopattini, mentre 170 sono state emesse a carico dei conducenti di biciclette elettriche.