Sparatoria ad Alliste: 2 arresti

LECCE - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha annunciato oggi che due individui sono stati arrestati per il loro presunto coinvolgimento in un episodio di sparatoria intimidatoria avvenuto ad Alliste nella notte del 6 gennaio scorso.L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata condotta dalla Compagnia di Casarano, in risposta alla richiesta della Procura della Repubblica di Lecce. Gli arrestati, ritenuti responsabili dell'esplosione di sei colpi di arma da fuoco contro il portone di un'abitazione nel centro cittadino di Alliste, sono stati individuati grazie a un'attenta attività di indagine condotta dai militari sin dal giorno dell'evento.Secondo quanto emerso dall'indagine, il gesto intimidatorio sarebbe stato compiuto in seguito a una lite avvenuta la sera precedente, durante la quale uno dei presunti autori avrebbe minacciato con un coltello i presenti, aggiungendo di aver intenzione di usare armi da fuoco contro di loro. La notte seguente, con l'aiuto di un complice, avrebbe effettuato sei colpi di pistola contro l'abitazione di uno dei genitori coinvolti nella discussione.Il primo arrestato, un 42enne salentino, era già stato sottoposto a una misura cautelare personale alcuni giorni prima, quando durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in sua possesso un'arma da fuoco calibro 7,65 e munizioni, tutto sequestrato. Il secondo sospettato, un 34enne, è stato localizzato nella frazione di Torre San Giovanni di Ugento e arrestato ieri sera dopo serrate ricerche condotte dai Carabinieri e dal personale della Guardia di Finanza di Casarano.Entrambi gli individui sono attualmente detenuti presso la Casa Circondariale del capoluogo salentino e dovranno rispondere dei reati di detenzione e porto illegale di pistola, accensioni ed esplosioni pericolose, danneggiamento aggravato e minacce. Si sottolinea che il procedimento penale è ancora nella fase preliminare e che la colpevolezza degli arrestati sarà determinata durante il processo.