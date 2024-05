SS 100, Scalera: 'Quando gli altri interventi di messa in sicurezza?'

BARI – "SS 100, a quando gli altri interventi di messa in sicurezza?". Questo il quesito posto da Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale de "La Puglia Domani" e vicepresidente della V Commissione, che ha chiesto di audire nuovamente ANAS per conoscere l'inizio di tali interventi e i tempi di realizzazione.In una nota stampa, Scalera ha espresso soddisfazione per la riapertura completa della Galleria Mauro sulla SS 100, dotata di nuova illuminazione e diversi lavori di miglioramento che la rendono più sicura. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di procedere con ulteriori interventi di manutenzione programmata per migliorare la sicurezza sulla Strada Statale 100, che collega Bari a Taranto.All'inizio di maggio, si è tenuta una riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del Ministro, dell'Amministratore Delegato di ANAS, del Responsabile ANAS Puglia e del Presidente del Comitato strade sicure. Durante l'incontro, si è fatto il punto della situazione con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e velocizzare gli interventi di manutenzione. È stata convenuta la necessità di accelerare i primi interventi, tra cui la riduzione della carreggiata con la zebratura della corsia di sorpasso in quasi tutto il tratto a doppia corsia per senso di marcia, il rifacimento della segnaletica verticale, interventi sul manto stradale e l'installazione di sistemi di rilevazione elettronica della velocità nei comuni di Mottola e Massafra."Per queste ragioni ho inoltrato una richiesta per audire il Responsabile ANAS Puglia, l'Ing. Marzi, per sapere quando inizieranno gli altri interventi previsti nel crono programma presentato a Roma al Ministero e quali sono i tempi per la loro realizzazione, in considerazione del fatto che siamo ormai alle porte della stagione estiva e il traffico su quel tratto di strada aumenta in maniera considerevole", conclude Scalera.