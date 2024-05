Bari: alla Chiesa del SS Redentore la Messa degli artisti

BARI - Domenica 2 Giugno, prima domenica del mese, alle ore 11,30, L’Eccezione di Puglia Teatro presso la Chiesa del SS. Redentore di Bari, ripropone quella che è stata per anni una bella ed amatissima tradizione della Città, la Messa degli artisti, grazie alla sensibilità del parroco della Chiesa del Redentore, Don Carlo Cassatella, e del direttore Don Pasquale Martino, che hanno messo a disposizione la Chiesa dei Padri Salesiani a Bari per una iniziativa che intende raccogliere in un momento di aggregazione e riflessione tutti gli ambienti artistici della Città.Risalgono al 1941 le prime notizie su questa iniziativa, nata a Roma per impulso di un gruppo di artisti che intese raccogliersi in preghiera in un momento assai critico della storia del nostro Paese. Nel 1972, a distanza di più di trent’anni, fu pubblicato un volume, oggi rarissimo, che raccoglie le notizie di tutti gli artisti che avevano aderito nel tempo a quel richiamo e vi avevano partecipato, ciascuno con testimonianze della propria arte. La cosa nel corso degli anni si estese anche ad altre città, fra cui Bari, che già dai primi anni Sessanta del Novecento celebrò il Rito nella Chiesa della Vallisa, nella Città vecchia.Era un rito molto amato e profondamente sentito negli ambienti artistici tutti della Città di Bari; per ogni artista era un punto d’onore essere interpellati dal comitato che organizzava la Messa, per parteciparvi con una testimonianza della propria arte. Poi però con gli anni l’iniziativa si spense per arrivare infine ai giorni nostri con questo felice e gradito ritorno.Ogni prima domenica di ciascun mese quindi, presso la Chiesa del SS. Redentore a Bari verrà celebrata la Messa degli Artisti, con due lettori che interpreteranno alcuni passaggi del Rito e la Preghiera degli Artisti, e con alcuni musicisti che eseguiranno musiche di accompagnamento lungo tutta la Celebrazione. Domenica 2 Giugno, ci saranno Domi Calabrese e Leo Lestingi, insieme ai musicisti e al coro della Chiesa e al direttore Don Pasquale Martino che celebrerà il Rito.