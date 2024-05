Tavolo di crisi per Transcom: passi avanti per evitare licenziamenti

BARI - Oggi si è tenuto presso la Presidenza della Regione Puglia un tavolo di crisi per affrontare la difficile situazione che coinvolge la sede leccese di Transcom Worldwide, un'azienda operante nel settore dei servizi di call center. La dichiarazione rilasciata dall'Assessore allo Sviluppo Economico all'esito di questo incontro offre prospettive positive per la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici.L'Assessore ha evidenziato che il tavolo ha portato a risultati molto promettenti, condividendo con il comitato Sepac un percorso finalizzato a superare la crisi attuale e a puntare sull'innovazione e la ricerca come strategie di rilancio. Transcom si impegna a utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili e a presentare progetti per il finanziamento regionale, evidenziando un chiaro interesse nel consolidare le attività presso lo stabilimento leccese.L'Assessore ha sottolineato la sua convinzione che l'innovazione rappresenti la strada migliore per uscire dalla crisi e ha espresso fiducia nel fatto che la bozza concordata, attualmente in fase di valutazione da parte delle parti interessate, possa essere trasformata in un'intesa definitiva nel prossimo incontro fissato per il 29 maggio.Questo avvicina ulteriormente le parti verso un accordo che potrebbe scongiurare i licenziamenti collettivi e consentire il rilancio delle attività dello stabilimento leccese di Transcom. Si tratta di una buona notizia per i lavoratori e per l'economia locale, che potrebbero così evitare un impatto negativo derivante dalla perdita di posti di lavoro.