Trani: ore di apprensione per la scomparsa di Mariagrazia

TRANI - Sono ore di apprensione a Trani per la scomparsa di Mariagrazia, una giovane maggiorenne di cui non si hanno notizie da giovedì. A lanciare l'appello sui social è stata la zia della ragazza, sperando di ottenere informazioni utili per il suo ritrovamento.Mariagrazia è alta circa 1,50 metri, ha capelli lunghi e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una maglia nera a mezze maniche e dei pantaloni verde militare. La giovane si è allontanata da casa senza lasciare indicazioni sul luogo dove potesse recarsi, gettando nello sconforto familiari e amici.La scomparsa di Mariagrazia è stata denunciata anche ai Carabinieri, che stanno attivamente lavorando per ritrovarla. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti per contribuire alle ricerche.Nel frattempo, la comunità di Trani si è stretta intorno alla famiglia della giovane, condividendo l'appello sui social media nella speranza di accelerare il ritrovamento. La speranza è che Mariagrazia possa essere presto riportata a casa sana e salva.Se avete informazioni sulla scomparsa di Mariagrazia, contattate immediatamente i Carabinieri o le autorità locali.