Una luce per Santa Rita: al San Paolo di Bari festa in onore di Santa Rita da Cascia

BARI - La comunità del quartiere San Paolo di Bari si prepara a celebrare la festa in onore di Santa Rita da Cascia oggi mercoledì 22 maggio 2024. L'evento, organizzato dalla Parrocchia "Madre Della Divina Provvidenza" e Il Giardino di Santa Rita, promette una giornata ricca di spiritualità, tradizione e partecipazione comunitaria.Ore 06.30: La giornata inizierà con il suono festoso della banda per le vie del quartiere, annunciando l'inizio delle celebrazioni.Ore 07.00: Le campane della parrocchia suoneranno in festa accompagnate da un breve spettacolo pirotecnico presso il Giardino di Santa Rita, segnando ufficialmente l'inizio della festa. Per tutta la giornata, nel Giardino di Santa Rita, saranno distribuite rose a tutti i fedeli come simbolo di devozione e amore.Ore 10.00: Santa Messa presso la chiesa, un momento di raccoglimento e preghiera.Ore 12.00: Supplica a Santa Rita e benedizione delle rose, un rito tradizionale che si svolgerà all'interno della chiesa.Ore 16.30: La statua di Santa Rita sarà portata in processione dal Giardino di Santa Rita fino alla parrocchia Madre Della Divina Provvidenza.Ore 17.30: Santo Rosario in onore di Santa Rita.Ore 18.00: Santa Messa solenne in onore di Santa Rita.Ore 19.00: Processione liturgica con lo stendardo di Santa Rita. Il corteo partirà dalla Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza e attraverserà diverse vie del quartiere: via V. Ricchioni, via Libero, via de Vicaris, via de Benedictis, via Bonomo, via de Blasi, via S. Tramonte, Viale Europa, via P. Mazzoni, via G. Candura, via Leotta (lato popolari), via P. Mazzoni, via G. M. Monti (lato cooperative), via V. Ricchioni, via R. Ciusa, fino a tornare al Giardino di Santa Rita.Al termine della processione, sarà donata un'immagine di Santa Rita al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, seguita da uno spettacolo pirotecnico presso il Giardino di Santa Rita. Durante la processione, la banda musicale e gli sbandieratori animeranno il percorso.I residenti lungo il tragitto della processione sono invitati ad addobbare i balconi con drappi, coperte e a illuminarli con candele, ceri votivi e altarini dedicati alla Santa, creando un'atmosfera di festa e devozione.L'evento è coordinato da Michele Genchi con la collaborazione del gruppo di preghiera di Santa Rita e dei Padri Barnabiti. Un ringraziamento speciale va ai numerosi donatori, al Comune di Bari, al Sindaco Antonio Decaro, al presidente Michele Emiliano, e al comandante della polizia locale del quartiere San Paolo.Un particolare ringraziamento alla ditta edile Residenziale dei fratelli Luigi e Saverio Caccavale, e al mercato floricolo di Terlizzi (Bari), gestito da Giuseppe Vallarelli e Caterina Barile, per il loro contributo alla riuscita della festa.La celebrazione di Santa Rita da Cascia rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di San Paolo, unendo fede, tradizione e comunità in una giornata di festa e devozione.