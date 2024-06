A Bisceglie il Raduno Fiat 500 – XXII edizione 'Un amore a prima vista'

BISCEGLIE - L’ultimo fine settimana di giugno vedrà un’indiscussa protagonista nella città di Bisceglie: la amata, ambita, storica Fiat 500, simbolo di italianità nel mondo.Domenica 30 giugno spazio alla ventiduesima edizione del Raduno Fiat 500 a Bisceglie.Il Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, ha approntato ogni dettaglio per un’edizione del Raduno “Il Dolmen” che si preannuncia colma di novità e partecipatissima.Nuova location: via Fragata (nei pressi del bar Rondò) ospiterà appassionati di Fiat 500 da più parti della Bat, della Puglia e dell’Italia. Dalle 08:30 con l’apertura delle iscrizioni e degli stand espositori, si procederà poi con la colazione presso bar Rondò, partner dell’evento.«Un evento che abbraccia storia, cultura, partecipazione, condivisione di una passione. Ecco perché il claim scelto quest’anno è “Un amore a prima vista”. Della 500 ti innamori al primo colpo», spiega l’organizzatore e presidente Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie, Tonio Belsito.La copertina del materiale pubblicitario di questa edizione è stata curata da Ciak Fotografia di Bisceglie. Uno scatto che immortale l’amore, per l’appunto, a prima vista sia con la propria metà sia con la Fiat 500.Altra novità dell’edizione 2024 sarà il “Magnifico Train”, il giro in trenino che partirà dal luogo dell’evento per accompagnare quanti parteciperanno lungo la litoranea biscegliese.Al termine del raduno e prima del pranzo conviviale dei partecipanti, tappa all’azienda Mastrototaro Food di Bisceglie per una visita della solida realtà biscegliese e per una pausa di gusto con leccornie di produzione propria, vini dell’azienda Francesco Angarano, focacce del Panificio Di Pierro.Alle 13:30 pranzo conviviale dei partecipanti presso New Palace Sempione a Corato. La festa riprenderà alle 18:30 con musica live dei “Binario 3” presso l’area antistante del bar Rondò di Rino Ricchiuti.: 3662247642 (Tonio).