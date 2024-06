Alta affluenza nei capoluoghi pugliesi per le elezioni amministrative

BARI - Nel capoluogo di regione, Bari, ha votato più di un elettore su cinque, segnando un significativo interesse per le elezioni amministrative. A Lecce, l'altro capoluogo di provincia coinvolto nelle amministrative, l'affluenza è stata ancora più alta, superando il 27% degli aventi diritto.Il record regionale di affluenza si è registrato nelle due sezioni di Binetto, dove oltre il 40% degli elettori ha votato al termine della prima giornata. A Binetto, come a Bari, si vota anche per il sindaco e per il consiglio comunale. La possibilità di conoscere il nome del nuovo sindaco già domani, o al massimo lunedì, ha probabilmente incentivato una maggiore partecipazione, dato che nei comuni con meno di 15.000 abitanti non è previsto il turno di ballottaggio.In netto contrasto, alcuni dei piccoli comuni hanno registrato le affluenze più basse. Ad Alliste, l'affluenza è stata sotto il 4%, mentre ad Anzano di Puglia (FG) ha appena superato il 2%. Questi dati mostrano una minore partecipazione degli elettori in queste aree, nonostante l'importanza delle elezioni locali.L'effetto-traino delle elezioni comunali è evidente osservando i dati degli altri capoluoghi di provincia. A Foggia, che ha rinnovato il consiglio comunale pochi mesi fa, ha votato per le Europee poco più del 10% degli elettori. Dato simile si registra a Taranto, Brindisi, Barletta, Andria e Trani, città dove il voto riguarda solo il Parlamento europeo.L'affluenza alle urne nei capoluoghi pugliesi mostra una variazione significativa tra le diverse aree, con una partecipazione molto alta nei comuni dove si vota anche per il sindaco e il consiglio comunale. Nei piccoli comuni, invece, la partecipazione resta bassa, evidenziando una possibile disconnessione tra gli elettori e il processo elettorale locale.