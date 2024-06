'Ambiente, strumento per la politica industriale nazionale ed europea': a Bari presentazione del libro 'Lo Stato Ecologico'

BARI - Oggi a Bari si è tenuto un importante evento per discutere del futuro dell'Europa e dell'Italia nel contesto dell'ambiente e della sostenibilità. Al centro del dibattito il libro "Lo Stato Ecologico – approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato", scritto dal professore Francesco de Leonardis dell'Università di Roma Tre.Il volume propone una visione innovativa secondo cui la tutela dell'ambiente non è più semplicemente un aspetto accessorio, ma diventa il vero e proprio fondamento strutturale delle istituzioni giuridiche. Questo approccio è particolarmente rilevante in un momento in cui l'Europa sta esplorando la possibilità di diventare un "Stato ecologico", dove le politiche industriali sono orientate verso la sostenibilità ambientale.Il libro analizza dettagliatamente le regolamentazioni giuridiche internazionali, europee e nazionali volte a promuovere una produzione di beni e servizi rispettosa dell'ambiente. Inoltre, esplora le connessioni tra transizione ecologica, economia circolare e le trasformazioni necessarie nel diritto pubblico dell'economia.L'evento di presentazione del libro, che si è svolto all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha visto la partecipazione del professor Francesco de Leonardis e del professor Mauro Pennasilico, ordinario di Diritto privato dell'ateneo pugliese. Questo incontro ha offerto un'opportunità unica per approfondire i temi trattati nel libro e per discutere delle implicazioni pratiche di un possibile modello di Stato ecologico.Il professor de Leonardis ha sottolineato l'importanza cruciale di accelerare la transizione ecologica e di promuovere settori produttivi innovativi come la bioeconomia circolare. Questi settori non solo contribuiscono a ridurre l'impronta ecologica umana, ma anche a garantire le materie prime necessarie per una produzione sostenibile.L'incontro è stato anche un'occasione per riflettere sulle sfide che l'Europa deve affrontare, specialmente in vista delle prossime elezioni europee, dove temi come la sostenibilità ambientale e la transizione energetica saranno al centro del dibattito politico.Il libro di de Leonardis rappresenta quindi un contributo significativo nel dibattito contemporaneo su come riformare le politiche pubbliche e il diritto per affrontare le emergenze ecologiche globali, delineando un possibile percorso verso un futuro più sostenibile e resiliente.