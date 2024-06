Antonio Decaro: 'Ho votato per diventare ex sindaco'

BARI - Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari e presidente dell'Anci, ha condiviso un post su Facebook in cui ha annunciato di aver votato per il ballottaggio al Comune di Bari. Nella foto allegata, Decaro è immortalato mentre inserisce la scheda elettorale nell'urna. Nel post, Decaro ha scritto ironicamente: "Ho votato per diventare ex sindaco".Decaro, recentemente eletto eurodeputato con circa 500mila preferenze, è risultato il più suffragato nel suo partito. La sua elezione ha segnato un passo significativo nella sua carriera politica, portandolo a Bruxelles.Il ballottaggio a Bari vede contrapporsi due candidati: Vito Leccese, candidato del centrosinistra ed ex capo di gabinetto di Decaro, che al primo turno ha ottenuto il 48,02% dei consensi, e Fabio Romito, avvocato e consigliere regionale della Lega, candidato del centrodestra, che ha raccolto il 29,12%.La competizione elettorale è particolarmente intensa, con Leccese che punta a consolidare l'eredità di Decaro e Romito che spera di portare un cambiamento nella governance della città. I risultati del ballottaggio saranno determinanti per il futuro di Bari, segnando la fine dell'era Decaro come sindaco e l'inizio di una nuova fase per la città.