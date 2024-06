Bitonto: concorso per artisti emergenti al Traetta

Info:

BITONTO - Si terrà il 27 giugno presso il Teatro Traetta di Bitonto il concorso di teatro per artisti emergenti Spettacolando giunto alla XXXII edizione con la Direzione Artistica di Teresa Conforti . Il concorso è promosso da Il Sipario in collaborazione con Dietro le quinte ( format in onda su 50 emittenti in tutt’ Italia ). Una giuria critica assegnerà il premio miglior attore emergente e il premio della critica. I vincitori accederanno alla serata di Gala del premio Stelle dello spettacolo in Toscana in autunno.‘La felicità è come un treno senza orario: ne passa uno ogni tanto. Non puoi prevederne l'arrivo, né sapere quando ripartirà. Il tuo compito è andare in stazione.” Dichiara Paolo Crepet e il claim della manifestazione è proprio ‘Siamo felici ?’ Probabilmente non è vero che siamo più felici rispetto ad altre civiltà tradizionali. Ci manca, per esserlo, un’idea per cui lottare, un obiettivo da raggiungere . Al giorno d’oggi siamo storditi dalle tecnologie e dall’insano desiderio di consumare e possedere sempre più.Spettacolando si articolerà in due atti unici di Teresa Conforti. Nel primo dal titolo Guai in famiglia- si fotografa una parte della nostra società raccontando di due famiglie come tante, perbeniste e pronte a tutto pur di apparire perfette. Il secondo invece, dal titolo Voglia di successo è uno spaccato della generazione Z e segue le vicende di un gruppo di ragazzi che frequentano una scuola d’arte in America . Uno spaccato della gioventù contemporanea tra sogni aspirazioni e dura realtà. I protagonisti appartengono alla Generazione Z. Sono figli della X Generation. Non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, smartphone o ipad. Si tratta della generazione più esperta di sempre nella navigazione in rete, ma quella che in effetti ha meno fiducia nel futuro. Uno spaccato della popolazione giovanile con un pizzico d’ironia e comicità.'Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni.' ( Paulo Coelho). E se molti giovani hanno il sogno di calcare le scene con Spettacolando si dà loro una concreta opportunità di crescita e formazione. ‘Con iniziative di questo tipo si vuol creare un contatto tra realtà professionali e giovani talenti – dichiara Teresa Conforti . Fare sistema e realizzare tutte le possibili sinergie con le reatà operanti in direzioni affini, crea per i giovani una concreta opportunità di crescita e di sviluppo artistico – culturale’ .Alla manifestazione parteciperanno : Sebastian Ala, Celeste Addante, Maria Amoruso, Giorgia Ascensi, Francesca Belfiore, Alessandra Carella, Roberto Ciani, Angelica Deliso,Veronica Destino, Elisa Di Noia, Rossana Di Pierro, Federica Fortunato, Ambrogio Francone, Joseph Sergio, Giuseppe Loseto, Nicole Mariani, Sabrina Marinelli, Antonio Mazzei, Aadrina Paal, Arturo Pazienza, Floranna Paparella, Angelica Pegna, Giuseppe Pentassuglia, Antonio Santamaria, Alessia Zotti, Gianvito Del Sole, Danilo Franco, Teresa Geronimo, Franco Giordano, Christian Lorusso, Maria Massaro, Antonella Santoro, Maria Traversa, Edy Tiravanti.Attraverso questa linea tematica si vuol sensibilizzare i giovani ad utilizzare il teatro come valido strumento di comunicazione ...a cogliere le occasioni, le opportunità, le gioie che può regalare il palcoscenico. Partner dell'evento il format DIETRO LE QUINTE in onda su in tutt'Italia su 50 emittenti regionali.