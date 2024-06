Arrestato 49enne a Trinitapoli per violenza sessuale su un treno

TRINITAPOLI - La polizia ferroviaria ha arrestato un uomo di 49 anni con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è avvenuto a Trinitapoli, nel nord della provincia di Bari, in seguito a un episodio avvenuto lo scorso 28 maggio.Secondo le indagini, il 49enne si sarebbe avvicinato a una donna che viaggiava sola a bordo di un treno. Approfittando del fatto che il convoglio fosse quasi vuoto, l'uomo avrebbe molestato la vittima.Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono iniziate dopo la denuncia della donna, che ha raccontato dettagliatamente quanto subito. Gli agenti della polizia ferroviaria, grazie a un'accurata raccolta di prove e testimonianze, sono riusciti a identificare l'uomo, che è stato poi portato in carcere.L'arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro le violenze sessuali sui mezzi di trasporto pubblici, ribadendo l'importanza della denuncia da parte delle vittime per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.