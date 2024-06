Ferrotramviaria denuncia ripetuti furti di cavi di rame: pesanti conseguenze sulla circolazione ferroviaria

BARI - La società Ferrotramviaria ha rilasciato ieri una nota dettagliata in cui denuncia un'ondata di furti di cavi di rame che ha colpito i suoi impianti di segnalamento negli ultimi 50 giorni. In questo periodo, si sono registrati ben sedici episodi di furto, atti criminosi che hanno avuto gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nonostante il pronto intervento dei tecnici della società. Tali episodi non solo causano ritardi e disservizi, ma comportano anche significativi danni economici.Da tempo, Ferrotramviaria segnala un aumento degli atti criminosi e vandalici lungo le sue linee ferroviarie. Questi includono numerose infrazioni presso i passaggi a livello, che vanno dalle violazioni del codice della strada all'abbattimento delle barriere e ai danni alle infrastrutture. In tutti questi casi, per garantire la sicurezza dei cittadini, è inevitabile sospendere la circolazione ferroviaria, causando continui disagi agli utenti.Su questi temi, è stato avviato un confronto con la Polizia Ferroviaria per aumentare i controlli e la vigilanza, e per intraprendere ulteriori iniziative. È stata anche avanzata l'ipotesi di aprire un tavolo di lavoro per analizzare meglio questi fenomeni, monitorare la situazione e trovare soluzioni condivise."Il mio è un invito alla legalità", ha dichiarato il rappresentante della società. "Poiché nell'infrastruttura ferroviaria vengono investite importanti somme di denaro pubblico, è fondamentale che la cittadinanza sia attenta e rispettosa dei beni della collettività. Per colpa dei gesti vandalici e criminosi di pochi, le conseguenze ricadono su tutti quei cittadini che utilizzano il treno come mezzo di trasporto quotidiano, causando loro continui disagi."Ferrotramviaria sottolinea che la collaborazione della comunità è essenziale per contrastare questi atti criminosi e per garantire un servizio ferroviario efficiente e sicuro per tutti.