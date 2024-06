Arrestato un 43enne di Andria per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate

ANDRIA - Un uomo di 43 anni di Andria è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della madre. La vittima, una donna di circa 60 anni, ha trovato il coraggio di denunciare il figlio dopo l'ennesima aggressione subita, contattando il 113 per chiedere aiuto.Gli agenti sono intervenuti prontamente, raggiungendo l'abitazione dei due e mettendo in sicurezza la donna. La vittima ha raccontato che il figlio, affetto da disturbi psichiatrici, la aggrediva frequentemente senza alcun motivo apparente. Minacce, violenze e offese erano diventate la quotidianità dall'anno scorso, generando uno stato di tensione psicologica e paura costante.Secondo quanto riferito dagli agenti, la donna era sottoposta a un "regime di vita vessatorio e violento, con aggressioni fisiche e verbali ripetute". La descrizione fornita dalla vittima ha evidenziato la gravità della situazione, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.Dopo l'arresto, il 43enne è stato condotto nel carcere di Trani. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e garantire la sicurezza della vittima, che ora può contare sulla protezione delle forze dell'ordine.