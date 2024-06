Ostuni: Patrick Zaki e Carlo Cottarelli ospiti della rassegna letteraria 'Un'emozione chiamata libro'

Gli appuntamenti successivi





8 luglio: Luca Bizzarri presenterà il suo nuovo libro 'Non hanno un amico'.

10 luglio: Luca Bianchini proporrà un incontro tra musica e parole con il suo romanzo 'Il cuore è uno zingaro'.

18 luglio: Carlo Cottarelli parlerà del suo libro 'Dentro il palazzo', offrendo uno spunto di riflessione sull'attualità politica ed economica.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21 nel suggestivo chiostro di San Francesco.



Un evento storico



La manifestazione letteraria di Ostuni è diventata un punto di riferimento culturale nel corso degli anni. Le prime iniziative per celebrare il trentennale nel 2025 sono già in corso. La rassegna è stata diretta per 18 anni dalla giornalista e scrittrice Anna Maria Mori, che quest'anno è stata insignita del riconoscimento di presidente onoraria del festival.



Novità del 2024: 'Radici di Puglia'



Tra le novità di quest'anno, l'apertura di una sezione dedicata agli autori pugliesi, denominata 'Radici di Puglia', arricchirà ulteriormente il programma della rassegna.



La manifestazione è stata recentemente presentata nella sezione 'Luci sui festival' del Salone del Libro di Torino, ottenendo grande attenzione e riconoscimento.



Con ospiti di rilievo come Patrick Zaki e Carlo Cottarelli, insieme a nuove iniziative e sezioni dedicate, l'edizione 2024 di 'Un'emozione chiamata libro' promette di essere un evento indimenticabile per tutti i partecipanti.



