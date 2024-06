ATP 250 Stoccarda: Berrettini avanza al secondo turno dopo una battaglia di tre ore

Matteo Berrettini ha fatto un ritorno trionfante nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccarda, sconfiggendo il russo Roman Safiullin in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5. Dopo tre ore di intensi scambi, Berrettini ha conquistato la vittoria e si è qualificato per il secondo turno.Berrettini, che è tornato in campo dopo un'assenza di due mesi dovuta a un infortunio, ha dichiarato: "Speravo in qualcosa di più semplice, ma sono orgoglioso del modo in cui ho lottato. Non è mai facile giocare bene dopo un’assenza così lunga, sono contento di essere ritornato. Ora dovrò riposarmi qualche ora, il mio fisioterapista dovrà lavorare bene, ma sono pronto per continuare a giocare bene in questo torneo."In altri match della giornata, Flavio Cobolli è stato eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6, 6-3. L'americano Marcos Giron ha prevalso 6-3, 6-4 sul britannico Andy Murray, mentre l'australiano James Duckworth ha battuto il francese Pierre-Hugues Herbert 6-4, 7-6.Inoltre, l'americano Brandon Nakashima ha sconfitto il connazionale Christopher Eubanks 7-6, 6-4, e il canadese Denis Shapovalov ha eliminato il francese Matteo Martineau con il punteggio di 7-6, 7-5.Il torneo prosegue con molte aspettative per Berrettini, che spera di ritrovare la forma migliore e avanzare ulteriormente in questa competizione.