Amedeo Minghi, esce il nuovo singolo 'Dove sei, dove mai': l'8 agosto in concerto ad Otranto

“Dove sei, dove mai” è il titolo del nuovo brano di Amedeo Minghi tratto dall’album di inediti “Anima Sbiadita” (prodotto da La Sanbiagio Produzioni) che vedrà la luce in autunno. Dopo il singolo “Non c’è vento stasera” presentato a marzo, Minghi continua il dialogo con il suo pubblico, anticipando e svelando un altro capitolo del suo ritorno, dopo 8 anni di silenzio compositivo.

“Dove sei, dove mai” (NAR International / ADA Warner Music) sarà in radio e disponibile sui principali store digitali dal 14 giugno. Rivelati, primitivo acerbo germoglio dei gelosi amori miei.

È tutto raccolto in queste parole il senso del nuovo brano, scritto insieme ad Andrea Montemurro (che ha collaborato ai testi del prossimo album). L’evocazione di un amore lontano nel tempo, che forse è stato solo illusione; ma anche una riflessione sulla natura stessa dell’amore, la sua evanescenza, il suo mistero e incompiutezza, talvolta promessa non mantenuta. Un brano che cattura sin dal primo ascolto, e che con l’inconfondibile stile melodico di Minghi trascina in una dimensione dove tutto è sospeso.

Intanto, dopo il grande successo del tour celebrativo “40 anni da 1950”, a partire dal 6 luglio Minghi sarà impegnato in un tour estivo, prodotto da The Boss di Roma. Sul palco con Amedeo Minghi un sestetto d'archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora.