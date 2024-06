Ballottaggio Bari: Schlein torna per sostenere Leccese

Considerati i tempi lunghi della politica e per evitare la sovrapposizione con la concomitante partita Italia-Spagna, è stato predisposto un maxischermo in Largo Albicocca per assistere al secondo incontro degli azzurri dell'Europeo di Calcio ospitato dalla Germania. L'attuale Capo di Gabinetto del Sindaco di Bari, sostenuto da PD, Verdi, Liste Civiche (alcune delle quali espressione del già candidato Michele Laforgia) sfiderà il candidato del centrodestra Fabio Romito per la corsa alla carica di primo cittadino barese nel ballottaggio in programma domenica 23 e sabato 24 giugno 2024.

- Non c'è due senza tre per Elly Schlein a Bari. Dopo le presenze del 5 aprile e del 4 giugno scorsi, la segretaria del Partito Democratico tornerà nel capoluogo pugliese giovedì 20 giugno alle ore 19 in Largo Albicocca per la chiusura della campagna elettorale a sostegno di Vito Leccese.