Ballottaggio imminente a Lecce, incertezza sul risultato finale

LECCE - Mentre a Bari il ballottaggio tra Vito Leccese e Fabio Romito sembra essere ormai una certezza, a Lecce l'esito delle elezioni comunali rimane incerto a causa di alcune sezioni il cui risultato è stato ritenuto incongruente. Le sezioni in questione (25, 26, 35 e 88) sono state inviate all'ufficio centrale circoscrizionale per un riconteggio accurato.Nel capoluogo salentino, la candidata del centrodestra unito, Adriana Poli Bortone, ha continuato a oscillare appena sotto il 50% dei voti durante lo spoglio. Attualmente, si ferma al 49,64%, mentre il candidato del centrosinistra e del M5S, il sindaco uscente Carlo Salvemini, ha ottenuto il 47%. Nonostante il margine stretto, il centrodestra resta fiducioso di ottenere la vittoria al primo turno.D'altra parte, a Bari, il responso delle urne è chiaro: Vito Leccese ha ottenuto il 48,02%, seguito da Fabio Romito con il 29,12% e Michele Laforgia con il 21,75%. Laforgia ha già annunciato che, nella sfida finale tra il centrosinistra e il centrodestra per individuare il successore di Antonio Decaro, i suoi voti e quelli della coalizione che lo ha sostenuto andranno a Vito Leccese.Mentre a Bari si profila un chiaro confronto tra Leccese e Romito, a Lecce si attende con trepidazione il riconteggio delle sezioni ancora in sospeso, che potrebbe influenzare significativamente l'esito finale delle elezioni comunali.