Tragedia ad Adelfia: muore 56enne colpito da infarto mentre fa rifornimento

BARI – Dramma questa mattina ad, in provincia di Bari, dove un uomo diha perso la vita mentre stava facendo rifornimento di carburante presso una stazione di servizio. La vittima è, noto per il suo lavoro all', dove era impiegato.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava presso l'area di servizio. Nonostante il pronto intervento dei presenti e l'arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Le cause esatte dell'infarto sono ancora al vaglio delle autorità, ma la tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e i colleghi di lavoro di Giuseppe Bruno.

Il 56enne, molto conosciuto e rispettato nell'ambiente sanitario, lascia un vuoto profondo sia nella sua famiglia che tra le persone che lo avevano conosciuto e apprezzato nel suo impegno quotidiano.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. I medici del 118 hanno cercato di soccorrere rapidamente l'uomo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.