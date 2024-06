Ballottaggio Lecce: Salvemini conclude la campagna elettorale con Decaro

Un incontro con la città



Nel suo discorso, Salvemini illustrerà nuovamente i punti salienti del suo programma elettorale, che mira a portare avanti una visione di sviluppo sostenibile, inclusività e innovazione per la città di Lecce. I cittadini avranno l'opportunità di ascoltare direttamente il candidato sindaco e di confrontarsi su temi cruciali per il futuro della città.



Aspettative e speranze



La chiusura della campagna elettorale in una piazza simbolica come quella di Sant’Oronzo, cuore pulsante di Lecce, sottolinea l'importanza di questo momento per la coalizione progressista e per la comunità leccese. La presenza di numerosi sostenitori è attesa, mentre l'atmosfera si prepara a essere carica di speranza e determinazione.





Verso il voto



Con il comizio finale di domani sera, la città di Lecce si prepara a recarsi alle urne, con i cittadini chiamati a scegliere il prossimo sindaco. Carlo Salvemini e la sua coalizione progressista sperano di convincere gli elettori della validità del loro progetto per un futuro migliore, inclusivo e sostenibile.



La serata promette di essere un momento di grande partecipazione e confronto democratico, con Salvemini pronto a lanciare l'ultimo appello alla città, per confermare e rafforzare il sostegno ricevuto durante tutta la campagna elettorale.



LECCE – La campagna elettorale per le elezioni comunali di Lecce volge al termine e Carlo Salvemini, candidato sindaco della coalizione progressista, terrà il suo comizio conclusivo domani sera, 23 giugno, alle 21.30 in Piazza Sant’Oronzo. Questo sarà il terzo e ultimo appuntamento elettorale di Salvemini, dopo quelli del 19 maggio e del 7 giugno.Ad affiancare Salvemini durante l'evento sarà Antonio Decaro, europarlamentare e figura di spicco del panorama politico. La presenza di Decaro rappresenta un sostegno significativo per Salvemini e per tutta la coalizione progressista, segnalando l'importanza delle elezioni per il futuro politico di Lecce.