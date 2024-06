Incendio a Gioia del Colle: le fiamme raggiungono azienda agricola

GIOIA DEL COLLE – Un vasto incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 11.30 nelle campagne di Gioia del Colle, propagandosi rapidamente dalle sterpaglie ai lati della Statale 100 alle strutture dell’azienda agricola Lamacchia. Il fuoco, sospinto dal forte vento, ha coinvolto alcuni capannoni e attrezzature dell'azienda, causando danni ancora da quantificare.L'allarme è stato dato da un operaio dell'Anas, che ha richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Due mezzi di soccorso sono arrivati tempestivamente da Altamura, seguiti poco dopo da altri sette veicoli per affrontare l’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le autorità stanno cercando di contenere l'incendio per evitare ulteriori danni.A causa del denso fumo generato dall'incendio, la Statale 100 è stata chiusa al traffico per circa un’ora, dalle 13.30 alle 14.30, per garantire la sicurezza degli automobilisti e facilitare le operazioni dei soccorritori. Questo ha causato disagi agli utenti della strada, ma è stato un provvedimento necessario per gestire la situazione in sicurezza.Ancora non è possibile quantificare i danni subiti dall'azienda agricola Lamacchia, che ha visto coinvolti nei roghi diversi capannoni e attrezzature. Le fiamme hanno distrutto parte delle infrastrutture aziendali, e sarà necessaria una valutazione dettagliata per determinare l'entità delle perdite economiche.